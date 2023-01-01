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Наша жизнь
Награды и номинации фильма Наша жизнь
La nostra vita
Наша жизнь
2010 / Франция / Италия
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6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Каннский кинофестиваль 2010
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