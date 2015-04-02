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Мрачные тени Мрачные тени
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Dark Shadows Мрачные тени 2012 / США
7.6 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мрачные тени»

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Тандем Тима Бёртона и сценариста Джона Огаста нашел, похоже, свою фишку-изюминку – рыбный сюжет (а для христианской культуры, надо сказать, это сюжет основополагающий), причем непременно связанный с брачной тематикой. В «Крупной рыбе» одним из главных героев был сом с большим усом, выплевывавший обручальное кольцо. В «Трупе невесты» семейство рыботорговцев готовило свадьбу как трамплин для прыжка в высший свет. В «Мрачных тенях» к владельцам захиревшего…

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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Новая работа Тима Бартона - вампирское кино "Мрачные тени", получилось весьма приятной черной комедией, с вульгарным юмором и насыщенным набором звёзд. Джонни Депп, Хлоя Моретц, Ева Грин, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер и многие другие (даже сам Элис Купер!) - здесь удачными получились буквально все персонажи, колоритные и яркие, впечатляющие и комичные, надолго остающиеся в памяти, как и само кино.



Интервью с вампиром



Тим Бартон в своем уникальном и неповторимом стиле экранизировал «Мрачные тени» в виде шикарной чёрной комедии о противостоянии вампира и ведьмы. Получившийся продукт напоминает смесь «Семейки Аддамс» и «Биттлджуса», с необычайно ярким кастингом и столь же изумительными персонажами!



Впрочем, такой картине могло бы пойти на пользу оказаться вообще без ст... и комедии, проявившись действительно фильмом ужасов в стиле «Сонной лощины», однако это было бы уже совсем иное кино. Комедийность «Теней» Бартона ярко проявляется ещё в самом прологе, когда заглавной буквой демона Мефистофеля обозначается «макдональдсовая» фирменная буква «М». Подобная ирония даёт намёк на то, чем в дальнейшем окажется картинка и не обманывает ожидания.



Комедия ужасов на то и «комедия ужасов», чтобы кидаться из напряжённого ужастика в дико смешные ситуации, приправлять юмор убийствами, а хоррор дополнять юмором. Режиссёр достиг идеального соотношения, не переходя в хладнокровный цинизм, не стараясь производить жанровые революции, и не скатываясь в пародию. Жутковатая главная злодейка в исполнении Евы Грин контрастно граничит с дико смешными героями Хелены Бонем-Картер и Джеки Эрла Хейли.



Всех на три головы переиграла юная Хлоя Моретц, с самым удивительным и потрясающим персонажем фильма, преподносящим главный финальный сюрприз картины. Один её танец в гостиной стоит уже всех диалогов и сцен переливания, посиделок с хиппи и кавардака по потолкам с ведьмой Грин. Да и появление Эллиса Купера и обилие шуток вокруг него никак нельзя не отметить!



Депп-вампир же достоин всё-таки куда более сильного перевоплощения. Его герой совсем не годится в конкуренцию образам Круза и Питта в «Интервью с вампиром», а хотелось бы видеть куда более не-комичную и глубокую проработку подобного образа от Джонни. Так что сей мистер Коллинз мало чем отличается от Вонки или Шляпника, и в дневных сценах вообще безумно напоминает Майкла Джексона в солнцезащитных очках, хот биопик снимай!



Всё же персонаж вышел удачный и в чём-то даже противоречивый. Заступающийся за своё семейство, не лишённый чувства любви, при этом хладнокровно расправляющийся с рабочими или с бандой хиппи. Фирменные выкрутасы Джонни Деппа в образе определённо должны понравиться его фанат(к)ам и пополнить его коллекцию кино-фриков.



В остальном же фильм достоин похвалы, как за проработку антуража и образов, так и за визуальное оформление со спецэффектами. Особенно отметить хочется оживающий изнутри дом, хотя и этих сцен с декорациями и статуями могло бы быть побольше, для пущей эффектности и зрелищности финала.



Вот только юмористическая часть практически всегда, так или иначе, касается сексуальных аспектов жизни и в большинстве случае выглядит чересчур вульгарно. Злодейка прячит неуступчивого вампира в гробу, обязательно сняв перед этим трусики и уложив их ему на лицо, младший братец будет во время обеда закладывать девочку-подростка фразами «она трогает себя и мурчит, как котёнок», и всё в таком духе. Картине стоило бы и вовсе заполучить цензорский рейтинг R и развернуться на полную катушку во всех направлениях, от кровавой бойни у костра, оставшейся за кадром, до обнажённой Евы Грин, регулярно пытающейся совратить главного героя с переменным успехом.



Получилась картина, для которой словосочетание «фильм Тима Бартона» уже само по себе станет идеальным определением. К этому можно добавить слово «фирменный», так как это именно тот узнаваемый и любимый многими зрителями стиль мастера-режиссёра. К тому же хорошие фильмы про вампиров стали огромной редкостью, так что «Мрачные тени» пропускать ни в коем случае нельзя!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
пойду!!! да да да!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (benny, 12/05/2012 - 10:53:07):Сюжет крайне бредовый даже для Бартона - накручено и наверчено много всего, а о чем в итоге фильм - непонятно.

Полностью согласен.

Цитата (evil812, 10/05/2012 - 15:05:18):Сценарий заинтересует женскую половину в силу лав стори, а мужикам придется терпеть - скушноват

Для Сильного пола будет очень скучен!

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lince 2 апреля 2015, 12:51
Фильм абсолютно бредовый, я считаю. Не пойми о чем. Никакой логики.

Правда не напряжный. Просмотр спас не плохой юмор и хорошая подборка актеров. В общем разок может и можно посмотреть от нечего делать...



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Гротескный фильм на любителя.Бартон и Депп ещё кого-то заводят не на шутку.❗️

Прошлые фильмы мастера висят тяжким грузом и заставляют всё сравнивать,сравнивать.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
хрень неимоверная 4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Абсолютно не интересно. Даже капельки юмора не было,чтобы захотелось остаться. Депп, очень молодо выглядел ,поэтому к нему притензий нет - все забылось. А вот работа Картер очень разочаровала! Ни грима, ни игры.

Я полностью соглашусь с yamamoto хватит сниматься по дружбе! Раньше хоть пытались персонажей по разному играть,теперь настолько все однообразно, что уже не ясно где ведьма,где вампир,где проститутка.

В целом 6\10.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилось. Красиво, стильно, изящно. Да, и чего там, романтично даже.

Если это у Burton плохой фильм, то какой тогда лучший? Дайте название, плиииз (я почти его не знаю, но Сонную лощину смотрела). Интересный какой режиссер.

Джонни Депп такой клоун...хотя грим все-таки мне лично мешал, слишком уж нарисованное лицо. Но эти длинные пальцы, которыми он заново ощущает мир (кто их знает, вампиров, как они чувствуют), здорово же.

Ева Грин не особо, вульгарной показалась ее ведьма. А, может, я просто не люблю крашеных блондинок. Но линия ее с Деппом дивная. Депп почему-то не умеет изображать химию с партнершами, а тут, по-моему, Барнабас был явно не против осквернить ее самые женственные уголки ✊ . И что за песня при этом звучит, страшно знакомая, вроде в рекламе Альпенгольд она же?

А вот все прочие люди-тени в старом замке замечательные.

Некоторые сцены просто гениальны. Когда непутевый папаша (Миллер) мялся на пороге возле чемоданов, я думала, поскорей бы свалил, что ли, и одновременно было безумно жалко мальчика, который наверняка думал в этот момент: я никогда-никогда-никогда так не сделаю. Чистое предательство, потрясающее изображенное, противно, неловко и жалко.

Какие роскошные, вкусные, эмоциональные картины...все перед глазами. Эти призрачные дефиле, и этот утес, страшный и спасительный одновременно, ухх.

Мне даже все шероховатости понравились и несовершенства.

Обязательно пересмотрю, с удовольствием.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо большое всем! Про шоколадную фабрику посмотрела, вау-вау просто. Почувствовала себя ребенком. Про Мышь летучую и обезьян пока не хочу. Марс - на выходные.

Поглядела бы "Мастера и Маргариту" от Бёртона, если бы было. Маргариту я люблю, а Евагринскую ведьму не жалко как-то.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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