Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мрачные тени Мрачные тени
Киноафиша Фильмы Мрачные тени Мрачные тени, 2012: актеры и роли
Dark Shadows Мрачные тени 2012 / США
7.6 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мрачные тени, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Ева Грин Ева Грин Eva Green Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Белла Хиткот Белла Хиткот Bella Heathcote
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Приложение киноафиши