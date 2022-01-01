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Мрачные тени
Мрачные тени, 2012: актеры и роли
Dark Shadows
Мрачные тени
2012 / США
Трейлер
7.6
Оцените
78
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Мрачные тени, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Ева Грин
Eva Green
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Белла Хиткот
Bella Heathcote
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