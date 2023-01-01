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Я не знаю, как она делает это Я не знаю, как она делает это
Киноафиша Фильмы Я не знаю, как она делает это Награды и номинации фильма Я не знаю, как она делает это
I Don't Know How She Does It Я не знаю, как она делает это 2011 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Награды и номинации фильма Я не знаю, как она делает это

Вся информация о фильме
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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