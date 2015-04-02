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Я не знаю, как она делает это Я не знаю, как она делает это
Киноафиша Фильмы Я не знаю, как она делает это Отзывы о фильме «Я не знаю, как она делает это»
I Don't Know How She Does It Я не знаю, как она делает это 2011 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Я не знаю, как она делает это»

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mike123 2 апреля 2015, 12:51
Опять делают фильм про женщин… Наверняка вновь будут говорить: «женщинам живется труднее, чем мужчинам», «дайте им передохнуть», «пожалейте их», «они для вас все делают, а вы что?»… Уже достала эта пропаганда! А это режиссер Дуглас МакГрат просто хочет заработать побольше денег и славы, так как эту пропаганду ценят женщины и геи. Надеюсь, у кого-нибудь хватит здравого смысла не смотреть очередную белиберду американцев.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала в Инете описание фильма «Я не знаю, как она делает это». Стало интересно посмотреть, особенно, после слов критика: «Превосходная комедия, после которой многие женщины задумаются о переменах в своей жизни». Вот и захотелось мне узнать подумаю ли я о переменах.:-) Люблю вообще комедии, поэтому жду не дождусь этого фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
После прочтения описания, очень захотелось взглянуть на этот фильм. Думаю, у него будет ошеломительный успех, так как многим фильмы такого рода по нраву, в том числе, и мне.:D Поскорее бы посмотреть, а то уже сгораю от нетерпения! Только бы дожить до этого момента, а то всякое может случиться.XD
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Ну как то..

Не пойду.

Бональщина думаю
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
В ролях: Сара Джессика Паркер

Спасибо, не пойду)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Даже, если фильм полное г.., буду смотреть. Когда смотришь на Сару Джессику Паркер, настроение улучшается. Очень позитивный человек.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
От комедии там маловато ✊ но целом милое, доброе, семейное кино... его бы под Рождество пустить... может в США так и было?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анна 2 апреля 2015, 12:51
Милый хороший фильм, мне очень понравился, но муж почти спал )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
А вот книга намного лучше фильма, зря, что многое из нее осталось за кадром... я бы сказала, что это не экранизация, а вольный перессказ ибо книга британская и про британку и юмор британский✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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