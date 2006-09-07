Одинокий холостяк Антонио — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антонио скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи, Антонио пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.

