Постер фильма Величайшая любовь на свете
Величайшая любовь на свете

Величайшая любовь на свете

O maior amor do mundo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Одинокий холостяк Антонио — известный бразильский ученый, который большую часть своей сознательной жизни провел в Америке. Но в 55 лет Антонио узнает, что умирает от неизлечимой болезни. Он решает вернуться на родину, чтобы разобраться в своем смутном прошлом. В Рио-де-Жанейро он навещает приемного отца и дом своего детства. Узнав, что Антонио скоро умрет, отчим впервые в жизни признается пасынку, что знает, кто его настоящая мать и где ее искать. В поисках пропавшей когда-то семьи, Антонио пускается в печальное путешествие по закоулкам беднейших кварталов Рио, где встречает лучшую подругу умершей матери и узнает удивительную историю любви, которая свела вместе его родителей.
Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Бразилия
Производство Globo Filmes, Lereby Productions, Natasha Filmes
Другие названия
O Maior Amor do Mundo, El amor más grande del mundo, The Greatest Love of All, 爱之最
Режиссер
Карлус Диегис
Карлус Диегис
В ролях
Жозе Уилкер
Таис Араужу
Сержиу Бритто
Леа Гарсиа
Фильмы похожие на Величайшая любовь на свете
Несносные леди 5.7
Несносные леди (2015)
Роман 7.0
Роман (2008)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

