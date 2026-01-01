Оповещения от Киноафиши
Аламо Фако Álamo Facó
Дата рождения
10 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Клоун 6.7
Клоун (2011)
Улица Барата Рибейру, 716 6.6
Улица Барата Рибейру, 716 (2016)
Величайшая любовь на свете 6.6
Величайшая любовь на свете (2006)

Фильмография Аламо Фако

Жанр
Год
Мое имя Бруна 6.5
Мое имя Бруна
драма 2016, Бразилия
Улица Барата Рибейру, 716 6.6
Улица Барата Рибейру, 716 Barata Ribeiro, 716
драма 2016, Бразилия
Клоун 6.7
Клоун O Palhaço
драма 2011, Бразилия
Величайшая любовь на свете 6.6
Величайшая любовь на свете O maior amor do mundo
мелодрама 2006, Бразилия
