О персоне
Фильмография
Аламо Фако
Álamo Facó
Киноафиша
Персоны
Аламо Фако
Аламо Фако
Álamo Facó
Дата рождения
10 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Клоун
(2011)
6.6
Улица Барата Рибейру, 716
(2016)
6.6
Величайшая любовь на свете
(2006)
Фильмография Аламо Фако
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2016
2011
2006
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
6.5
Мое имя Бруна
драма
2016, Бразилия
6.6
Улица Барата Рибейру, 716
Barata Ribeiro, 716
драма
2016, Бразилия
6.7
Клоун
O Palhaço
драма
2011, Бразилия
Смотреть трейлер
6.6
Величайшая любовь на свете
O maior amor do mundo
мелодрама
2006, Бразилия
