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Киноафиша Фильмы Future Shorts: Зимняя программа

Future Shorts: Зимняя программа

, 2010
короткометражный / 18+

О фильме

Международный фестиваль короткометражного искусства Future Shorts совместно с Короткометражно! продолжает знакомить зрителей по всей России с лучшими короткометражными фильмами и анимациями последних лет.

Невообразимые судьбы, мистические обстоятельства и синематографичные интерпретации в новой зимней программе Future Shorts

Невидимые силы толкают на волнительную встречу с миром своего спасителя в короткометражной ленте «Переходящие сердца» (Призёр Берлинского Кинофестиваля) // Эмоции застилают глаза и берут верх над здравым смыслом в картине о мужском одиночестве «Ларс и Питер» (Участник Каннского Кинофестиваля) // Рекламные ловушки звонко захлопываются прямо за спиной в анимационном курьёзе «Судьба по заказу» // Далёкие острова раскрывают свои секреты и необыкновенные места обитания в документальном путешествии «Люди кладбища» (Участник фестиваля Сан-Себастиан)

Программа:

LARS AND PETER // ЛАРС И ПИТЕР
Режиссёр Даниэль Боргман / Дания / 2009 / 15 мин

Трогательная короткометражная лента, рассказывающая о трёх мужчинах, которые вынуждены продолжать жить без своей главной женщины. И пусть двое из мужчин ещё совсем малы, их волнения и эмоции настолько остры и безысходны, что ни чуть не уступают чувствам и переживаниям отца, такого же растерянного и одинокого.
Избранные награды и фестивали:
• Cannes Film Festival, 2009
• Chicago International Film Festival, 2009
• Sao Paulo International Short Film Festival, 2009

SWEET DREAMS // СЛАДКИЕ МЕЧТАНИЯ
Режиссёр Кирстен Лепур / США / 2009 / 10 мин

Как далеко может заплыть сахарная лодка? Возможен ли роман между пирожным и кабачком? Что выбрать: свежий воздух овощных джунглей или сладкий аромат вафельного леса?
Невероятная анимации, основанная на реальной истории о том, как сладости однажды подружились с овощами.

PLASTIC BAG // ПАКЕТ
Режиссёр Рамин Барани / США / 2009 / 17:46

Он отправляется на поиски той, которая однажды вдохнула в него жизнь, которая была для него всем, но смогла потерять его. Короткометражное путешествие и поиски заранее обречённые, где раскрываются совсем не пластиковые мысли обычного пакета.

Избранные награды и фестивали:
• Corto Cortissimo in the Venice Film Festival, on the jury for Best First Films
• Telluride and The New York Film Festival
• Venice Film Festival 2009
• New York Film Festival 2009
• SXSW 2010

TEMPER TRAP-LOVE LOST // TEMPER TRAP – ПОТЕРЯННАЯ ЛЮБОВЬ
Режиссёр Дугал Вилсон / Великобритания / 2010 / 4:09 мин

Ещё никогда бег по пересечённой местности не был таким весёлым занятием, каким представлен он в музыкальном видео на вечную и, казалось бы, грустную тему.

CEMETERY PEOPLE // ЛЮДИ КЛАДБИЩА
Режиссёр Алесандро Молаторе / США / 2009 / 4 мин

Документальные заметки с далёких Филиппин, где более 6000 живых людей вынуждены делить своё место жительства с мёртвыми. Короткометражная лента на фоне пейзажей, таких живописных и трагичных одновременно.
Избранные награды и фестивали:
• Best Short Film, Sedicorto Film Festival 2009
• Special Jury Mention: Human Rights, Festival Salento FiniBus Terrae 2009
• San Sebastian Human Rights Festival, 2009

SUBSIDIZED FATE // СУДЬБА НА ЗАКАЗ
Режиссёр Лэнс Майерс / США / 2003 / 5 мин

Ритм современной жизни настолько быстр, что можно попросту за ним не успеть. А если начать следовать рекламным подсказкам судьбы, то, наоборот, есть риск успеть больше, чем хотелось бы.
Остроумная анимационная работа на тему жизненных курьёзов и комичных ситуаций.
Избранные награды и фестивали:
• Special Jury Award, SXSW Film Festival 2004

A LETTER TO COLLEEN // ПИСЬМО К КОЛЛИН
Режиссёры Эндрю и Кэролин Лондон / США / 2008 / 8:30 мин

Анимационная короткометражная исповедь о далёких переживаниях, которые до сих пор способны будоражить душу и оставаться в памяти.
Воспоминания, исполненные в скупой чёрно-белой манере, острыми линиями рачерчивают экран и больно вырезаются из самого подсознания рассказчика.
Избранные награды и фестивали:
• Best Digital Short Film, Raindance Film Festival, Nominated 2008

PASSING HEARTS // ПЕРЕХОДЯЩИЕ СЕРДЦА
Режиссёр Джоан Брисингер / Швеция / 2006 / 14 мин

Сентиментальная история о встрече маленького Дэниэла с миром другого мальчика, чьё сердце теперь бьётся в его груди. Короткометражная работа, насквозь пропитанная чувствами безмерного благородства и любви, не имеющей границ.
Избранные награды и фестивали:
• Audience Award, Berlin Film Festival 2006
• Audience Award & Best Cinematography, Aspen Film Festival 2006
• Humanitarian Award, Lilla Film Festivalen, Båstad
• Audience Award, Brest European Short Film Festival 2006
• Prix Européen du Conseil Régional de Bretagne

TUSSILAGO // МАТЬ-И-МАЧЕХА
Режиссёр Ионас Оделл / Швеция / 2010 / 13:41мин

Террориста из Западной Германии Норберт Крохер, причастного к организации похищения известного шведского политика Анны-Грейт Леджон, арестовали в Берлине в 1977 году. Чуть позже были пойманы и все его подельники, в кругу которых так же была девушка «А», бывшая возлюбленная Крохер.
Эта история, восозданная с помощью невероятных приёмов шведского режиссёра Джонаса Одела, именно о ней

Избранные награды и фестивали:
• Special Mention Award, Arcipelago - International Festival of Short Films and New Images
• Best Short Documentary Award, Hot Docs,
• Best Short (audience award), Göteborg Film Festival

Детали фильма

Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010

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