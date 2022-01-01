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Красная скрипка Красная скрипка
Киноафиша Фильмы Красная скрипка Красная скрипка, 1998: актеры и роли
The Red Violin / Le violon rouge Красная скрипка 1998 / Канада / Великобритания / Италия
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Красная скрипка, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Жирар Франсуа Жирар François Girard
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Дон МакКеллар Дон МакКеллар Don McKellar Карло Чекки Карло Чекки Carlo Cecchi Ирене Грациоли Irene Grazioli Анита Лауренци Anita Laurenzi
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