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История Бадди Холли
История Бадди Холли, 1978: актеры и роли
The Buddy Holly Story
История Бадди Холли
1978 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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История Бадди Холли, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Рэш
Steve Rash
В ролях
Гэри Бьюзи
Gary Busey
Дон Страуд
Don Stroud
Чарльз Мартин Смит
Charles Martin Smith
Конрад Дженис
Conrad Janis
Уильям Джордан
William Jordan
Эми Джонстон
Amy Johnston
Дик О’Нил
Фрэд Травалена
Нева Паттерсон
Neva Patterson
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