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История Бадди Холли История Бадди Холли
Киноафиша Фильмы История Бадди Холли История Бадди Холли, 1978: актеры и роли
The Buddy Holly Story История Бадди Холли 1978 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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История Бадди Холли, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Рэш Стив Рэш Steve Rash
В ролях
Гэри Бьюзи Gary Busey Дон Страуд Don Stroud Чарльз Мартин Смит Чарльз Мартин Смит Charles Martin Smith Конрад Дженис Conrad Janis Уильям Джордан William Jordan Эми Джонстон Amy Johnston Дик О’Нил Фрэд Травалена Нева Паттерсон Neva Patterson
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