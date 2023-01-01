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Мальчики из Бразилии
Мальчики из Бразилии, 1978: актеры и роли
The Boys from Brazil
Мальчики из Бразилии
1978 / США / Великобритания
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Мальчики из Бразилии, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франклин Дж. Шаффнер
В ролях
Грегори Пек
Gregory Peck
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Джеймс Мейсон
James Mason
Лилли Палмер
Lilly Palmer
Ута Хаген
Uta Hagen
Стив Гуттенберг
Steve Guttenberg
Розмари Харрис
Rosemary Harris
Джон Денер
John Dehner
Джон Рубинстайн
John Rubinstein
Денхолм Эллиотт
Denholm Elliott
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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