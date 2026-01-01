Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Возвращение домой
Награды и номинации фильма Возвращение домой
Награды и номинации фильма Возвращение домой 1978
Оскар 1979
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
