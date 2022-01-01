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История «Механической девочки» происходит в вымышленном мире, одержимом технологическим прогрессом. Технологии здесь помогают человеку жить лучше, но все равно не спасают от ужасного вируса, который погубил часть населения, а части человечества нанес серьезные увечья. В этом мире конкурируют два талантливых ученых: Биолог, сторонник биотехнологий и скрещивания разных видов, и Инженер, предпочитающий работать с металлом и роботами. Оба создали каждый своим методом подопечных,…