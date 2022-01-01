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В поисках мистера Гудбара
В поисках мистера Гудбара, 1977: актеры и роли
Looking for Mr. Goodbar
В поисках мистера Гудбара
1977 / США
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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В поисках мистера Гудбара, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Брукс
Richard Brooks
В ролях
Дайан Китон
Diane Keaton
Тьюзди Уэлд
Уильям Этертон
William Atherton
Ричард Кайли
Ричард Гир
Richard Gere
Алан Файнстайн
Alan Feinstein
Том Беренджер
Tom Berenger
Присцилла Пойнтер
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