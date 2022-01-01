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В поисках мистера Гудбара В поисках мистера Гудбара
Киноафиша Фильмы В поисках мистера Гудбара В поисках мистера Гудбара, 1977: актеры и роли
Looking for Mr. Goodbar В поисках мистера Гудбара 1977 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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В поисках мистера Гудбара, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Брукс Richard Brooks
В ролях
Дайан Китон Дайан Китон Diane Keaton Тьюзди Уэлд Уильям Этертон Уильям Этертон William Atherton Ричард Кайли Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Алан Файнстайн Alan Feinstein Том Беренджер Том Беренджер Tom Berenger Присцилла Пойнтер Priscilla Pointer Лори Прэндж Laurie Prange Джоэл Фабиани Joel Fabiani
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