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Заговор в Пасху
Заговор в Пасху, 1976: актеры и роли
The Passover Plot
Заговор в Пасху
1976 / США / Израиль
4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Заговор в Пасху, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кампус
Michael Campus
В ролях
Гарри Эндрюс
Harry Andrews
Хью Гриффит
Hugh Griffith
Залман Кинг
Zalman King
Дональд Плезенс
Donald Pleasence
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Даниэль Адес
Льюис Ван Берген
Lewis Van Bergen
Билл Бёрнс
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
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