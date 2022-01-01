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Заговор в Пасху
Киноафиша Фильмы Заговор в Пасху Заговор в Пасху, 1976: актеры и роли
The Passover Plot Заговор в Пасху 1976 / США / Израиль
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Заговор в Пасху, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кампус Michael Campus
В ролях
Гарри Эндрюс Harry Andrews Хью Гриффит Hugh Griffith Залман Кинг Zalman King Дональд Плезенс Donald Pleasence Скотт Уилсон Скотт Уилсон Scott Wilson Даниэль Адес Льюис Ван Берген Lewis Van Bergen Билл Бёрнс Дэн Хедайя Дэн Хедайя Dan Hedaya
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