1 Lester Leaps In bird, Charlie Parker / Lester Young 4:39

2 I Can't Believe That You're In Love With Me bird, Charlie Parker / Jimmy McHugh 4:26

3 Laura bird, Charlie Parker / David Raksin 3:31

4 All of Me bird, Charlie Parker / Gerald Marks 3:37

5 This Time the Dream's On Me bird, Charlie Parker / Джонни Мерсер 3:35

6 Ko Ko Charlie Parker, bird / Charlie Parker 4:19

7 Cool Blues bird, Charlie Parker / Charlie Parker 2:11

8 April In Paris bird, Charlie Parker / Vernon Duke 3:19

9 Now's the Time (II) Charlie Parker, bird / Charlie Parker 3:20

10 Ornithology Charlie Parker, bird / Benny Harris 4:42