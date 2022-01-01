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Птица Птица
Киноафиша Фильмы Птица Птица, 1988: актеры и роли
Bird Птица 1988 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Птица, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Дайан Венора Дайан Венора Diane Venora Майкл Зелникер Сэмюэл Э Райт Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Майкл МакГуайр Michael McGuire Морган Наглер Morgan Nagler
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