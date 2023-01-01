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Сухой белый сезон Сухой белый сезон
Киноафиша Фильмы Сухой белый сезон Сухой белый сезон, 1989: актеры и роли
A Dry White Season Сухой белый сезон 1989 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Сухой белый сезон, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юзан Пальси
В ролях
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Джанет Сузман Джанет Сузман Janet Suzman Зекес Мокае Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Уинстон Нтшона Winston Ntshona Леонард Магвайр Leonard Maguire Юрген Прохнов Юрген Прохнов Jurgen Prochnow
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