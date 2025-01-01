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Киноафиша Фильмы Наусика

Наусика

Nausicaa 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Дата выхода
1 января 1971 Бельгия
Производство Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF)
Другие названия
Nausicaa, Ναυσικά
Режиссер
Аньес Варда
Аньес Варда
В ролях
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Ставрос Торнс
Франс Дуньяк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
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