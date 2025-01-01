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Наусика
Наусика
Nausicaa
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
1 января 1970
Дата выхода
1 января 1971
Бельгия
Производство
Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF)
Другие названия
Nausicaa, Ναυσικά
Режиссер
Аньес Варда
В ролях
Мириам Буайе
Ставрос Торнс
Франс Дуньяк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
13
голосов
6.6
IMDb
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