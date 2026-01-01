Программа:

1. Б.О.Г. (Австралия, 2009) Романтическая комедия /16 мин

Реж. Фрэзер Бэйли

Макйл Рэдклиф собирается на встречу с Б.О.Г.ом, (аббревиатура) и создаётся ощущение, что Б.О.Г. многое знает о Майкле…

2. Осьминогомания (Франция, 2007) Анимация/3 мин

Реж. Квентин Мармье, Тьери Маршан и др.

Две осьминожки помогают друг другу вырваться из лап упёртого ресторанного повара, но препятствия всё не кончаются и не кончаются!

Фестивали:

Лучший короткометражный фильм / Imagina 2008

Премия Canal Plus / MIFA 2008

Приз зрительских симпатий / Siggraph 2008

Номинация на лучший анимационный фильм / Oscars 2009

3. Файл Сэтчела (Франция, 2004) Комедия/16 мин

Реж. Готье Абу

Директор просит секретаря принести папку с информацией. Что может быть проще? Но не тут-то было!

4. Хитроумный индеец (Франция, 2009) Анимация/ 3 мин

Реж. Милоди Чисински, Жак Жарчик, Винсент Гарсиа и др.

Безответственный охранник и Золотой ребёнок Майя отправятся в неприятное путешествие.

5. Человек одной ноты (Турция, 2008) Романтическая комедия/ 14 мин

Реж. Даган Джелаир

Самый незаметным и непризнанным в оркестре остаётся ударник – ведь ему нужно сыграть всего лишь одну ноту на своих цимбалах, но именно так он привлекает внимание прекрасной незнакомки.

6. Лающий остров (Франция, 2010) /Анимация/ 15 мин

Реж. Серж Аведикян

Стамбул 1910г. Улицы кишат сотнями бродячих собак. Только что установившееся прозападное правительство одобряет метод западных «экспертов» по уничтожению собак. Животных депортируют на необитаемый пустынный остров…

Фестивали:

Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм / Palme d'Or - Short Film, 2010, Cannes

7. Ты нужен нам! (Франция, 2009) / Комедия/ 11 мин

Реж. Густав Керверн, Себастьен Рост

В заведении для умственноотсталых, которое должны вот-вот закрыть, что-то происходит… Подготовка ограбления века! Здесь каждый нужен, здесь каждый на своём месте. И ограбление в стиле «11 друзей Оушена» состоится!

Фестивали:

Cannes International Critics' Week - 2010 :

Collection Canal +

Clermont-Ferrand International Short Film Festival - 2010 :

Collection Canal +

8. Мозговой штурм (Франция,2009) Комедия, 12 мин

Реж. Дэвид Фреймон

У Александра и Леа первое свидание… И полушария их мозга работают на полную катушку: две команды, две стратегии и две… истерики!

Фестивали:

Manchester International Film Festival (Kinofilm) - 2010

Trouville Off-Courts Film Festival - 2009