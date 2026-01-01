Программа:
1. Б.О.Г. (Австралия, 2009) Романтическая комедия /16 мин
Реж. Фрэзер Бэйли
Макйл Рэдклиф собирается на встречу с Б.О.Г.ом, (аббревиатура) и создаётся ощущение, что Б.О.Г. многое знает о Майкле…
2. Осьминогомания (Франция, 2007) Анимация/3 мин
Реж. Квентин Мармье, Тьери Маршан и др.
Две осьминожки помогают друг другу вырваться из лап упёртого ресторанного повара, но препятствия всё не кончаются и не кончаются!
Фестивали:
Лучший короткометражный фильм / Imagina 2008
Премия Canal Plus / MIFA 2008
Приз зрительских симпатий / Siggraph 2008
Номинация на лучший анимационный фильм / Oscars 2009
3. Файл Сэтчела (Франция, 2004) Комедия/16 мин
Реж. Готье Абу
Директор просит секретаря принести папку с информацией. Что может быть проще? Но не тут-то было!
4. Хитроумный индеец (Франция, 2009) Анимация/ 3 мин
Реж. Милоди Чисински, Жак Жарчик, Винсент Гарсиа и др.
Безответственный охранник и Золотой ребёнок Майя отправятся в неприятное путешествие.
5. Человек одной ноты (Турция, 2008) Романтическая комедия/ 14 мин
Реж. Даган Джелаир
Самый незаметным и непризнанным в оркестре остаётся ударник – ведь ему нужно сыграть всего лишь одну ноту на своих цимбалах, но именно так он привлекает внимание прекрасной незнакомки.
6. Лающий остров (Франция, 2010) /Анимация/ 15 мин
Реж. Серж Аведикян
Стамбул 1910г. Улицы кишат сотнями бродячих собак. Только что установившееся прозападное правительство одобряет метод западных «экспертов» по уничтожению собак. Животных депортируют на необитаемый пустынный остров…
Фестивали:
Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм / Palme d'Or - Short Film, 2010, Cannes
7. Ты нужен нам! (Франция, 2009) / Комедия/ 11 мин
Реж. Густав Керверн, Себастьен Рост
В заведении для умственноотсталых, которое должны вот-вот закрыть, что-то происходит… Подготовка ограбления века! Здесь каждый нужен, здесь каждый на своём месте. И ограбление в стиле «11 друзей Оушена» состоится!
Фестивали:
Cannes International Critics' Week - 2010 :
Collection Canal +
Clermont-Ferrand International Short Film Festival - 2010 :
Collection Canal +
8. Мозговой штурм (Франция,2009) Комедия, 12 мин
Реж. Дэвид Фреймон
У Александра и Леа первое свидание… И полушария их мозга работают на полную катушку: две команды, две стратегии и две… истерики!
Фестивали:
Manchester International Film Festival (Kinofilm) - 2010
Trouville Off-Courts Film Festival - 2009