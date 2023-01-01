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О Богах и людях О Богах и людях
Киноафиша Фильмы О Богах и людях Награды и номинации фильма О Богах и людях
Des hommes et des dieux О Богах и людях 2010 / Франция
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма О Богах и людях

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Гран-при
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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