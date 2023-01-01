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Хождение за три моря
Киноафиша Фильмы Хождение за три моря Хождение за три моря, 1957: актеры и роли
Pardesi Хождение за три моря 1957 / Индия / СССР
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Хождение за три моря, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Пронин Ходжа Ахмад Аббас Khwaja Ahmad Abbas
В ролях
Олег Стриженов Олег Стриженов Oleg Strizhenov Наргис Nargis Ия Арепина Виталий Беляков Vitali Belyakov Варвара Обухова Степан Каюков Stepan Kayukov Всеволод Якут Vsevolod Yakut Михаил Трояновский Радж Капур Радж Капур Raj Kapoor
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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