Фильмы
Император и убийца
Награды и номинации фильма Император и убийца
Награды и номинации фильма Император и убийца 1998
Каннский кинофестиваль 1999
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
