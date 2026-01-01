Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Награды и номинации фильма Космонавтка
Награды и номинации фильма Космонавтка 2009
Венецианский кинофестиваль 2009
Laterna Magica Prize
Победитель
Controcampo Italiano Prize
Победитель
