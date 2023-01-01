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Космонавтка
Космонавтка, 2009: актеры и роли
Cosmonauta
Космонавтка
2009 / Италия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Космонавтка, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сузанна Никкьярелли
Susanna Nicchiarelli
В ролях
Клаудиа Пандофли
Серджо Рубини
Sergio Rubini
Мариана Раскилла
Пьетро Дель Джудиче
Pietro Del Giudice
Микельанджело Симинале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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