Берлинский филармонический оркестр, считающийся одним из самых величайших оркестров мира, откроет новый 2010-2011 сезон перед многочисленной киноаудиторией - поклонниками музыки и критиками со всего мира – и выступит с концертами в городах по всей Европе. Сэр Саймон Рэттл дирижирует Четвертой симфонией Бетховена и Первой Малера – все это Вы увидите в цифровом формате и с изумительным звуком 5.1.
Детали фильма
Продолжительность2 часа 10 минут
Год выпуска2010
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