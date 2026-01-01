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Киноконцерт: Берлинский филармонический оркестр

, 2010
18+

О фильме

Берлинский филармонический оркестр, считающийся одним из самых величайших оркестров мира, откроет новый 2010-2011 сезон перед многочисленной киноаудиторией - поклонниками музыки и критиками со всего мира – и выступит с концертами в городах по всей Европе. Сэр Саймон Рэттл дирижирует Четвертой симфонией Бетховена и Первой Малера – все это Вы увидите в цифровом формате и с изумительным звуком 5.1.

Детали фильма

Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2010

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