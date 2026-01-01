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Два брата — один звук. Мир Бернара и Франсуа Баше
Два брата — один звук. Мир Бернара и Франсуа Баше
, 2009
EINKLANG - 2 BRUDER. DIE WELT VON BERNARD UND FRANCOIS BASCHET
Германия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Инго Рудлофф
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2009
Рейтинг фильма
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Отзывы о фильме
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