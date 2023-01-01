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Киноафиша Фильмы Жерминаль Жерминаль, 1963: актеры и роли
Germinal Жерминаль 1963 / Франция / Италия / Венгрия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Жерминаль, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ив Аллегре Yves Allégret
В ролях
Жан Сорель Jean Sorel Берта Гранваль Berthe Granval Клод Брассер Клод Брассер Claude Brasseur Клод Серваль Claude Cerval Бернар Блие Bernard Blier Жаклин Порель Шандор Печи Sándor Pécsi Габор Конц Gábor Koncz Габор Агарди Габриель Дорзиа Gabrielle Dorziat Филипп Лемэр Philippe Lemaire
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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