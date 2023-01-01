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Жерминаль
Жерминаль, 1963: актеры и роли
Germinal
Жерминаль
1963 / Франция / Италия / Венгрия
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
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Персоны
Жерминаль, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ив Аллегре
Yves Allégret
В ролях
Жан Сорель
Jean Sorel
Берта Гранваль
Berthe Granval
Клод Брассер
Claude Brasseur
Клод Серваль
Claude Cerval
Бернар Блие
Bernard Blier
Жаклин Порель
Шандор Печи
Sándor Pécsi
Габор Конц
Gábor Koncz
Габор Агарди
Габриель Дорзиа
Gabrielle Dorziat
Филипп Лемэр
Philippe Lemaire
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