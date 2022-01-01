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Белая акация
Киноафиша Фильмы Белая акация Белая акация, 1957: актеры и роли
Белая акация 1957 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Белая акация, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Натансон Георгий Натансон
В ролях
Идалия Иванова Михаил Водяной Муза Крепкогорская Евгения Дембская Валентина Франчук Valentina Franchuk Олег Шаповалов Oleg Shapovalov Шева Фингерова
Одна
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