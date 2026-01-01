Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Милутин Косовац
Milutin Kosovac
Киноафиша
Персоны
Милутин Косовац
Милутин Косовац
Milutin Kosovac
Дата рождения
11 марта 1924
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 января 1992
Популярные фильмы
5.1
Девятнадцать девушек и один моряк
(1971)
Фильмография Милутин Косовац
5.1
Девятнадцать девушек и один моряк
19 djevojaka i mornar
военный
1971, Югославия
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