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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Мира Николич
Mira Nikolic
Киноафиша
Персоны
Мира Николич
Мира Николич
Mira Nikolic
Дата рождения
2 июля 1935
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
25 апреля 2005
Популярные фильмы
5.1
Девятнадцать девушек и один моряк
(1971)
Фильмография Мира Николич
5.1
Девятнадцать девушек и один моряк
19 djevojaka i mornar
военный
1971, Югославия
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