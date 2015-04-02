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Бьютифул
Отзывы о фильме «Бьютифул»
Biutiful
Бьютифул
2010 / Испания / Мексика
Трейлер
7.6
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Отличная игра главного героя, которую портит полный артхаусных клише сюжет. Иньяриту старательно жмёт на нужные кнопочки, пытаясь выжать сочувствие из зрителя.
Фильм демонстрирует всё, за что часто порицают арт-хаус-кино-не-для-всех: откровенная затянутость, призванная навеять нужные "настроения", вечные страдания и депрессия на экране, бесструктурный сюжет.
Мораль фильма - жизнь страшнее смерти, после смерти все наладится, сбудутся мечты - просто класс.
Бессмысленное кино.
4/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (womango, 25/02/2011 - 15:00:54):
С непродвинутыми девушками ходить не рекомендую
а причем тут девушки?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
рай, ад..
"- А разве ты не в рай попал?
- Господи.. Там совсем не так, как вы все тут думаете."
"Страсти по Андрею"
он лечился, нам это показывали. а, собственно, центральные идеи ему и фильму задала наставница-медиум еще в начале. где ж тут апатия.. жилы из себя вытягивал.
2 апреля 2015, 12:51
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
что значит, начинают ходить к медиумам? ) с этим медиумом он знаком уже лет десять. и это в нашем мире медиумы - шарлатаны. в мире фильма они реальны, и герой прекрасно понимает, о чем она говорит. и говорит она вещи гораздо более важные, чем врачи.
про то, что герой знал до диагноза, мне вот ясно не было..
зачем депрессия.. фильм ведь закончился светло и даже как-то возвышенно..
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
На «Бьютифул» пошла ради Хавьера Бардема. Собственно, ради него эту картину и стоит пересматривать – еще и еще. Недаром Хавьер получил за него тучу наград – он стержень и главная составляющая всего фильма. Играет смертельно больного человека, который готовится к смерти, пытаясь сделать несделанное и дать будущее детям, которых у него двое. Это не ожидаемый плэйбой Бардем, мечта Голливуда. Это герой, находящийся в контрах с полицией, потому что помогает тем, кому некому больше помочь. Несмотря не запредельную мразь действительности, удивительно пронзительный и человечный. Можно рекомендовать фильм также ради истории, режиссуры, кадров, музыки, но Бардем – главное!
2 апреля 2015, 12:51
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
фильм снял Иньяритту, которого я помню еще по «Сука-любовь». Ждал замысловатого сюжета, ярких характеров, трагических историй, особенного удушающего драйва. Да, все это в фильме есть. Фильм о том, что может сделать человек, находясь за гранью добра и зла и на грани жизни и смерти: в начале фильма главный герой, которого играет Хавьер Бардем, узнает, что смертельно болен. На руках у него – двое детей, вокруг – безнадежность и отчаяние. Удивительно показана изнанка жизни – предельно достоверно, но без пошлости и слезовыжимания. Отличный социальный и психологический фильм. Обязательно советую посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Не дайте обмануть себя названию – «Бьютифул» не о красоте чего-либо испанского. «Бьютифул» - об оборотной стороне прекрасного. Действие фильма происходит в барселонской эмигрантской среде, полной несчастия и страданий. В картине много эпизодов, снятых с документальной точностью, из жизни разных этнических эмигрантских групп. В каждом – своя грязь. Да, все оттенки грязи! Но удивительное дело - фильм не становится из-за этого режиссерским сливом жизненного негатива. Напротив, фильм вызывает жалость и сострадание. Главный герой, умирающий от рака Хавьер Бардем, в последние дни жизни пытается помочь другим отчаявшимся. Вытягивает и других героев, и зрителя из хаоса безобразного. Это и есть, наверное, то «бьютифул», о котором хотел рассказать режиссер. Ему есть место в любой жизни! Смотрите обязательно и не дайте себя обмануть!
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 03/03/2011 - 21:03:06):
Суть и устройство мира показаны так просто, словно объясняют как пройти в булочную. Конец - один из самых светлых и позитивных, каких мне доводилось видеть
Совпало в общем...
Только у меня не так легко получилось, посему снимаю шляпу.
Мне фильм показался сложным, многозначным и многоэтажным, и вопросы после него чесались какое-то время.
Думаю, не случайно главгерой занимался сомнительным бизнесом и не купался в роскоши. Это чтобы зритель не проникался к нему излишней симпатией, не прикипал к красоте и благополучию. Фильм надо смотреть немножко отстраненным взглядом, мне кажется, трезвым, так сказать. Тогда видишь всю картину целиком и понимаешь, что всё...не могу подобрать слово...не разумно, нет, не справедливо.. Правильно, пожалуй, именно правильно, так, как и должно быть. Что мир он как ребенок, и относиться к нему надо, как к ребенку.
Причем, всё это приходит где-то на уровне образов и эмоций. Действительно виртуозно снято.
Как это Бардем отыграл, не понимаю. Не подъемная же роль, объективно.
Жаль, мне вариант попался, где только с испанского переведено. Китайские и сенегальские диалоги даже без титров. В общем, понятно всё, но боюсь, что важное что-то я упустила. Между парочкой китайцев там в конце что произошло? на смертоубийство похоже.
2 апреля 2015, 12:51
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Фильм демонстрирует всё, за что часто порицают арт-хаус-кино-не-для-всех: откровенная затянутость, призванная навеять нужные "настроения", вечные страдания и депрессия на экране, бесструктурный сюжет.
Мораль фильма - жизнь страшнее смерти, после смерти все наладится, сбудутся мечты - просто класс.
Бессмысленное кино.
4/10
а причем тут девушки?✊
"- А разве ты не в рай попал?
- Господи.. Там совсем не так, как вы все тут думаете."
"Страсти по Андрею"
он лечился, нам это показывали. а, собственно, центральные идеи ему и фильму задала наставница-медиум еще в начале. где ж тут апатия.. жилы из себя вытягивал.
про то, что герой знал до диагноза, мне вот ясно не было..
зачем депрессия.. фильм ведь закончился светло и даже как-то возвышенно..
Совпало в общем...
Только у меня не так легко получилось, посему снимаю шляпу.
Мне фильм показался сложным, многозначным и многоэтажным, и вопросы после него чесались какое-то время.
Думаю, не случайно главгерой занимался сомнительным бизнесом и не купался в роскоши. Это чтобы зритель не проникался к нему излишней симпатией, не прикипал к красоте и благополучию. Фильм надо смотреть немножко отстраненным взглядом, мне кажется, трезвым, так сказать. Тогда видишь всю картину целиком и понимаешь, что всё...не могу подобрать слово...не разумно, нет, не справедливо.. Правильно, пожалуй, именно правильно, так, как и должно быть. Что мир он как ребенок, и относиться к нему надо, как к ребенку.
Причем, всё это приходит где-то на уровне образов и эмоций. Действительно виртуозно снято.
Как это Бардем отыграл, не понимаю. Не подъемная же роль, объективно.
Жаль, мне вариант попался, где только с испанского переведено. Китайские и сенегальские диалоги даже без титров. В общем, понятно всё, но боюсь, что важное что-то я упустила. Между парочкой китайцев там в конце что произошло? на смертоубийство похоже.
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