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Бьютифул Бьютифул
Киноафиша Фильмы Бьютифул Награды и номинации фильма Бьютифул
Biutiful Бьютифул 2010 / Испания / Мексика
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Бьютифул

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Лучший актер
Победитель
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США, триллер
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