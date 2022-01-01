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Бьютифул Бьютифул
Киноафиша Фильмы Бьютифул Бьютифул, 2010: актеры и роли
Biutiful Бьютифул 2010 / Испания / Мексика
7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Бьютифул, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту Алехандро Гонсалес Иньярриту Alejandro González Iñárritu
В ролях
Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Бланка Портильо Рубен Очандиано Рубен Очандиано Rubén Ochandiano Мартина Гарсия Martina García Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Маноло Соло Маноло Соло Manolo Solo
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