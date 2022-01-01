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Бьютифул
Бьютифул, 2010: актеры и роли
Biutiful
Бьютифул
2010 / Испания / Мексика
Трейлер
7.7
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Бьютифул, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
В ролях
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Бланка Портильо
Рубен Очандиано
Rubén Ochandiano
Мартина Гарсия
Martina García
Эдуард Фернандес
Eduard Fernández
Маноло Соло
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