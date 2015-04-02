Наша рецензия

Британский режиссер Оливер Паркер за свою пока не столь уж долгую кинокарьеру проделал довольно странный и извилистый путь. Начав в 1995 году блистательной полуклассической-полумодернистской экранизацией «Отелло», он перекинулся – с гораздо меньшей удачей – на интеллектуальные комедии Оскара Уайльда, после чего, преодолев еще несколько ступенек на лестнице деволюции, дошел до похождений юных гопниц из школы Сент-Триниан (в российском прокате это экстрим-шоу известно под…