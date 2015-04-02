Британский режиссер Оливер Паркер за свою пока не столь уж долгую кинокарьеру проделал довольно странный и извилистый путь. Начав в 1995 году блистательной полуклассической-полумодернистской экранизацией «Отелло», он перекинулся – с гораздо меньшей удачей – на интеллектуальные комедии Оскара Уайльда, после чего, преодолев еще несколько ступенек на лестнице деволюции, дошел до похождений юных гопниц из школы Сент-Триниан (в российском прокате это экстрим-шоу известно под…
трейлер в отдельных сценах улыбает даже если подсознательно сопротивляться ✊
я бы для трейлера на их месте еще купил бы суперпафосный музон у невыполнимой миссии 4 - подошло бы на ура...
все плюсы раскрывать не буду - их много к тому же...думал как обычно все самое смешное в трейлере...но там только пара кусков...и тема китайской бабки не раскрыта ✊ , а она жжОт...темнота и...пылесос...и я уже был в угаре...ну и к счастью ни одна королева при съемках, видимо, не пострадала ✊
ps 9.5/10
pps Джеймс Бонд с своей развалюхой Астон Мартином может пойти повеситься ✊
хочу такой же персонализированный авто ✊
лично для меня в жанре комедии кроме Убойных каникул из последних лет вышло лучшее...все последние ромкомы хуже в разы, а "чистые" комедии с пародиями типа перцев, боссов и пр и рядом не валялись...здесь все в одном и все удачно, и Эткинсон не хуже Керри в свои лучшие времена сверкает...да взять хотя бы трейлер с китайцем в очках, которого они в китайском заведении с негром искали мимика на уровне ✊
ну а так-то да, идти или не идти каждый решает сам...
8 / 10
первые 5 минут смеялись кое-как... потом пошла фигня какая-то.
пару моментов улыбнуло.
Итог: зря потраченное время и деньги✊
вас чему в школе учили!!??? Что еще за "Э"ткинсон...!???
Произнесите вы так в Англии, на вас посмотрят с недоумением: "А кто такой этк...?"
Он англичанин, его имя произносится как Роуэн Аткинсон, "А", а не "э"ткин...
Авторизация по e-mail