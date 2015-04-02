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Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
Киноафиша Фильмы Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка Отзывы о фильме «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»
Johnny English Reborn Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка 2011 / США
7.5 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Британский режиссер Оливер Паркер за свою пока не столь уж долгую кинокарьеру проделал довольно странный и извилистый путь. Начав в 1995 году блистательной полуклассической-полумодернистской экранизацией «Отелло», он перекинулся – с гораздо меньшей удачей – на интеллектуальные комедии Оскара Уайльда, после чего, преодолев еще несколько ступенек на лестнице деволюции, дошел до похождений юных гопниц из школы Сент-Триниан (в российском прокате это экстрим-шоу известно под…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
хы...все-таки роль дурачка с такой нетипичной внешностью - вариант беспроигрышный...мистер Бин не всегда был смешон {из-за чисто английского юмора, хотя удачные серии тоже были}, но образ спецагента, конечно, вставляет...

трейлер в отдельных сценах улыбает даже если подсознательно сопротивляться ✊

я бы для трейлера на их месте еще купил бы суперпафосный музон у невыполнимой миссии 4 - подошло бы на ура...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
В «Агенте Джонни Инглиш: перезагрузка» впечатляет список стран, участвовавших в создании фильма: Франция, Япония, Великобритания, Израиль. Уже по одному списку понимаешь, о чем пойдет речь в кино о приключениях агента на службе Ее Величества. Эткинсон по-прежнему зажигает. Один трейлер можно пересматривать, чтобы получить заряд бодрости и смеха. Все-таки Эткинсон один из выдающихся комиков сегодняшнего кино. Когда наступает осень и становится темнее и грустнее, такая комедия – в самый раз! Жду с нетерпением премьеры!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Хотя первый Инглиш оказался совершенно не тем, что ожидалось – даже Эткинсон в сто раз проигрывал там мистеру Бину – новый «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» жду с большим интересом. Во-первых, надеюсь, что Эткинсон все-таки выступит в полную силу, учитывая недостатки первого фильма. Во-вторых, интересно, как они обыграют последние серии бондианы – а «Инглиш» - это, в первую очередь, пародия на этот британский фильм-сериал. В-третьих, уж очень смешной трейлер. Так что – на премьеру, вперед за смехом!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Старая добрая комедия. Жду «Агента Джонни Инглиш: Перезагрузку» с большим нетерпением. Все-таки английский юмор, умные (в смысле не сортирный и не ниже пояса) шуточки, тонкие аллюзии на известные фильмы. Одно наслаждение. Будет опять беспрецедентный идиот, одной своей глупостью превозмогающий любые препятствия, или он поумнеет? Будет ли у него девушка? На каком автомобиле будет ездить? Слишком все хорошо, чтобы пропустить. Главное, не надорваться от смеха, я думаю)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Роуэн Эткинсон хороший актер, если пойду то только чтобы на его игру посмотреть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lexa2011 2 апреля 2015, 12:51
Фильм клёвый! расслабляет ) 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
первая часть меньше понравилась, чем вторая ✊

все плюсы раскрывать не буду - их много к тому же...думал как обычно все самое смешное в трейлере...но там только пара кусков...и тема китайской бабки не раскрыта ✊ , а она жжОт...темнота и...пылесос...и я уже был в угаре...ну и к счастью ни одна королева при съемках, видимо, не пострадала ✊

ps 9.5/10

pps Джеймс Бонд с своей развалюхой Астон Мартином может пойти повеситься ✊

хочу такой же персонализированный авто ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение mari_190882 от 17/09/2011 - 12:26:42


лично для меня в жанре комедии кроме Убойных каникул из последних лет вышло лучшее...все последние ромкомы хуже в разы, а "чистые" комедии с пародиями типа перцев, боссов и пр и рядом не валялись...здесь все в одном и все удачно, и Эткинсон не хуже Керри в свои лучшие времена сверкает...да взять хотя бы трейлер с китайцем в очках, которого они в китайском заведении с негром искали мимика на уровне ✊

ну а так-то да, идти или не идти каждый решает сам...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кагарик 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ Весь ФИЛЬМ в смехе ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм =) ✊ Посмеялись от души =))))



8 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Мне не очень понравился фильм, сырой какой-то. Кому как, конечно, а мне было смешно только пару раз. Сходила только из-за Роя Аткинса
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
сходили на премьеру

первые 5 минут смеялись кое-как... потом пошла фигня какая-то.

пару моментов улыбнуло.

Итог: зря потраченное время и деньги✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bentley 2 апреля 2015, 12:51
Перестаньте коверкать его имя,

вас чему в школе учили!!??? Что еще за "Э"ткинсон...!???

Произнесите вы так в Англии, на вас посмотрят с недоумением: "А кто такой этк...?"



Он англичанин, его имя произносится как Роуэн Аткинсон, "А", а не "э"ткин...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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