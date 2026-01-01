Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Лора Награды и номинации фильма Лора

Награды и номинации фильма Лора 1944

Оскар 1945 Оскар 1945
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
