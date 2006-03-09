Не искусство, а люди, работающие в Эрмитаже, — в центре этого документального фильма. У каждого из обитателей Эрмитажа есть очень личные причины считать дворец Екатерины Великой своим «домом». Для них это тихая гавань, где жестокая история советских времен осталась по ту сторону стен. Изначально задуманная как шутливый рассказ —калейдоскоп людей и событий в музее — картина постепенно превращается в историю о том, как жители Эрмитажа справляются со своей болью благодаря глубоким личным отношениям с произведениями искусства.