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Киноафиша Фильмы Жители Эрмитажа

Жители Эрмитажа

, 2003
The Hermitage Dwellers
Нидерланды / документальный / 18+

О фильме

Не искусство, а люди, работающие в Эрмитаже, — в центре этого документального фильма. У каждого из обитателей Эрмитажа есть очень личные причины считать дворец Екатерины Великой своим «домом». Для них это тихая гавань, где жестокая история советских времен осталась по ту сторону стен. Изначально задуманная как шутливый рассказ —калейдоскоп людей и событий в музее — картина постепенно превращается в историю о том, как жители Эрмитажа справляются со своей болью благодаря глубоким личным отношениям с произведениями искусства.
Режиссер Алена ван дер Хорст
Сценарист Алена ван дер Хорст
Композитор Гарри де Вит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 9 марта 2006
MPAA PG
Бюджет €400
Производство Viewpoint Productions
Другие названия
The Hermitage Dwellers, Die Bewohner der Eremitage, Эрмитаж. Экскурсия по музею

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