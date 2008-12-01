Борис Рыжий — одаренный поэт, достигший значительной литературной известности. Почему он решил уйти из жизни в 26 лет? Ответ режиссер ищет в холодном индустриальном Екатеринбурге, где вырос Борис. Разговаривая с теми, кто знал поэта, режиссер собирает по кусочкам картину его сложной и страстной жизни. Несмотря ни на что, Рыжий любил этот несчастливый мир, населенный наполовину «заключенными», наполовину «их надзирателями». Он попытался перевоплотить уродство этого мира в золото поэтической философской просодии.