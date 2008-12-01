Борис Рыжий
Борис Рыжий

, 2008
Boris Ryzhy
Нидерланды / документальный / 18+
О фильме

Борис Рыжий — одаренный поэт, достигший значительной литературной известности. Почему он решил уйти из жизни в 26 лет? Ответ режиссер ищет в холодном индустриальном Екатеринбурге, где вырос Борис. Разговаривая с теми, кто знал поэта, режиссер собирает по кусочкам картину его сложной и страстной жизни. Несмотря ни на что, Рыжий любил этот несчастливый мир, населенный наполовину «заключенными», наполовину «их надзирателями». Он попытался перевоплотить уродство этого мира в золото поэтической философской просодии.

В ролях

Гарри де Вит
Режиссер Алена ван дер Хорст
Сценарист Алена ван дер Хорст
Композитор Гарри де Вит
Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 декабря 2008
Производство Zeppers Film & TV, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Другие названия
Boris Ryzhy, Borys Ryzy - Historia poety, Борис Рыжий

Рейтинг фильма

7.6 IMDb

Отзывы о фильме

