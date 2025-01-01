Меню
Киноафиша Фильмы Кто боится Вирджинии Вульф? Награды и номинации фильма Кто боится Вирджинии Вульф?

Награды и номинации фильма Кто боится Вирджинии Вульф? 1966

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actor
Победитель
Best British Actress
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best British Actor
Победитель
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
