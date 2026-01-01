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Постер фильма Житие преподобного Сергия
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Житие преподобного Сергия

, 2005
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Житие преподобного Сергия

О фильме

Полнометражный документальный фильм воскрешает историю духовного возрождения русского народа, сделавшего возможной победу в Куликовской битве. Картина знакомит зрителя с многочисленными произведениями древнерусской литературы, документальными исследованиями, посвященными жизни и подвигам преподобного Сергия Радонежского, событиям Куликовской битвы. Иконы, фрески на стенах соборов Московского Кремля, Троице-Сергиевой Лавры, Храма Христа Спасителя, работы Андрея Рублева, Феофана Грека, картины В.М. Васнецова, М.И. Авилова и других художников, памятники зодчества в Радонеже, Хотькове станут путеводителем по истории великого подвижника Земли Русской.
Режиссер Татьяна Новикова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2005

Рейтинг фильма

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