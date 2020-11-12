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Постер фильма Богема
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Богема

, 2012
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Богема

О фильме

О судьбах "потерянного поколения" русской творческой интеллигенции рубежа веков.

Режиссер Татьяна Новикова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

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