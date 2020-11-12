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Богема
Богема
, 2012
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
О судьбах "потерянного поколения" русской творческой интеллигенции рубежа веков.
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Режиссер
Татьяна Новикова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2012
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
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