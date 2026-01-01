Меню
Награды и номинации фильма Тото-герой 1991

Каннский кинофестиваль 1991 Каннский кинофестиваль 1991
Золотая камера
Победитель
Иностранный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
