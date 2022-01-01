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Земля до начала времен
Земля до начала времен, 1988: актеры и роли
The Land Before Time
Земля до начала времен
1988 / США / Ирландия
6.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Земля до начала времен, 1988: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дон Блат
В ролях
Джудит Барси
Judith Barsi
Бёрк Бирнс
Burke Byrnes
Гэбриел Дэймон
Gabriel Damon
Билл Эрвин
Bill Ervin
Пэт Хингл
Pat Hingle
Кендес Хатсон
Candace Hutson
Уилл Райан
Will Rian
Хелен Шейвер
Helen Shaver
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2022, Великобритания / США, триллер
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
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2022, Великобритания, триллер
После
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2019, США, драма, мелодрама
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2020, США, мелодрама
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