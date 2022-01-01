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Земля до начала времен Земля до начала времен
Киноафиша Фильмы Земля до начала времен Земля до начала времен, 1988: актеры и роли
The Land Before Time Земля до начала времен 1988 / США / Ирландия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Земля до начала времен, 1988: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дон Блат
В ролях
Джудит Барси Judith Barsi Бёрк Бирнс Burke Byrnes Гэбриел Дэймон Gabriel Damon Билл Эрвин Bill Ervin Пэт Хингл Pat Hingle Кендес Хатсон Candace Hutson Уилл Райан Will Rian Хелен Шейвер Helen Shaver
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
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