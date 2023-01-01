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Земля до начала времен Земля до начала времен
Киноафиша Фильмы Земля до начала времен Кадры из мультфильма «Земля до начала времен»
The Land Before Time Земля до начала времен 1988 / США / Ирландия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кадры из мультфильма «Земля до начала времен»

Вся информация о мультфильме
Земля до начала времен (1988) - фото 1 Земля до начала времен (1988) - фото 2 Земля до начала времен (1988) - фото 3
Земля до начала времен (1988) - фото 4 Земля до начала времен (1988) - фото 5 Земля до начала времен (1988) - фото 6
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