Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нереальный кастинг
Нереальный кастинг, 2010: актеры и роли
Нереальный кастинг
2010 / Россия
4.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Нереальный кастинг, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руслан Кечеджиян
В ролях
Грант Мнацаганьян
Александр Саликов
Игорь Стребков
Алла Моренец
Антонина Терковская
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Дитя тьмы: Первая жертва
Отзывы
2022, США, криминал, драма, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Заставила Шаляпина краснеть на публике: пикантные подробности раскрыла возлюбленная
Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста
«Ни одной приличной роли»: о чем жалеет разочарованный Ширвиндт
Жутко: Мэрилин Монро всю жизнь скрывала от поклонников страшный изъян
5 жутких ляпов любимой всеми зрителями «Красотки», которые вы точно не заметили
От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты
Так и не нашла личное счастье: за что Аллегрова тайно мстила Магомаеву
Причинил жуткую боль: за что Луппиан так и не смогла простить Боярского
«Очень красивая»: редкое фото вдовы Листьева вызвало переполох в Сети
О «Давай поженимся!» из первых рук: главная сваха страны огорошила признанием
«Даже к гадалке ходить не надо»: над Волочковой нависла новая угроза
Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина