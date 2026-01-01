Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Девушка с пистолетом

Награды и номинации фильма Девушка с пистолетом 1968

Оскар 1969 Оскар 1969
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
