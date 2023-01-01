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По волчьим законам
Награды и номинации фильма По волчьим законам
Animal Kingdom
По волчьим законам
2009 / Австралия
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7.2
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
Сандэнс 2010
Гран-при - драма (Программа «Мировое кино»)
Победитель
Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
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