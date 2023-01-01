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По волчьим законам По волчьим законам
Киноафиша Фильмы По волчьим законам Награды и номинации фильма По волчьим законам
Animal Kingdom По волчьим законам 2009 / Австралия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма По волчьим законам

Вся информация о фильме
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Гран-при - драма (Программа «Мировое кино»)
Победитель
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
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2023, Франция, приключения, анимация
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Заложники
2023, США, триллер
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