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Я есть любовь Я есть любовь
Киноафиша Фильмы Я есть любовь Награды и номинации фильма Я есть любовь
Io sono l'amore / I Am Love Я есть любовь 2009 / Италия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Я есть любовь

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Китай, анимация
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