От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят?

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем

Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу