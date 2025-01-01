Меню
Киноафиша Фильмы Эльвира Мадиган Награды и номинации фильма Эльвира Мадиган

Награды и номинации фильма Эльвира Мадиган 1967

Каннский кинофестиваль 1967 Каннский кинофестиваль 1967
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая операторская работа
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
