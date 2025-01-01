Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эльвира Мадиган
Награды и номинации фильма Эльвира Мадиган
Награды и номинации фильма Эльвира Мадиган 1967
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Каннский кинофестиваль 1967
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая операторская работа
Номинант
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети
100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят?
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667