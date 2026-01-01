Эфирные перебивки, интернет-мультики, пневматическая эротика, визуальная графомания, концептуальный арт-самопал в рамках самого эпатажного и шокирующего кинопоказа.
География фильмов в конкурсной программе как всегда впечатляющая, это прежде всего российские регионы (от Новосибирска до Смоленска) + обе столицы. Карта ESF пополнилась Азербайджаном и Швецией. Традиционно участвуют фильмы из Германии, Италии, Нидерландов, Хорватии, Швейцарии.
Главной особенностью фестиваля является ограничение длины картин, участвующих в программе. К участию принимаются все жанры и направления современной визуальной культуры. Продолжительность ленты не должна превышать одну минуту, а сам фильм обязан иметь формальные признаки «большого кино» — название, сюжет и финал. В конкурсную программу на этот раз вошли 24 видеофильма и 17 анимационных работ. Лаконичный формат работ позволил авторам художественно интерпретировать реалии жизни и одновременно быть созвучными своему времени. Общий настрой фильмов можно охарактеризовать как «Большие темы и частная жизнь».
ПРОГРАММА:
Анимация
"Есть блаженство в поцелуе", Мелани Байсвенгер, Германия_Штутгарт / Сингапур
"Берегите любовь", Светлана Бакушина, Россия_Новосибирск
"Большое сердце", Татьяна Мошкова, Россия_Санкт Петербург
"Чай для двоих", Крис Докин, Шри Ланка_Кэнди
"Младенец против горшка", Теодора Краля, Хорватия_Лука
"Длинная зима", Александр Зайцев, Россия_Омск
"Радиочай", Игорь Содазот, Россия_Москва
"Речь", Максим Ушаков, Россия_Москва
"Аллилуарий", группа Шапки, Беларусь_Минск
"Мусор", Марина Мошкова, Россия_Санкт Петербург
"Дом", Семен Ширяйкин, Игорь Татарников, Россия_Москва
"Последний хиппи", Михаил Шмаке, Германия_Берлин
"Складень", Михаил Максимов, Россия_Москва
"Мимо Цели», Денис Сычев, Россия_Москва
"Экстремальные времена", группа Цветафор, Россия_Москва
"Легенда о несбывшейся мечте", Камран Амирли, Азербайджан_Баку
Видео
«13%», Эдуард Кулемин, Россия_Смоленск
"Бойкот олимпиады", Даниил Зинченко, Россия_Москва
"Не вступайте в сомнительные связи", Светлана Бакушина, Россия_Новосибирск
"Пара", Александра Митлянская, Россия_Москва
"Аква Аэробика", Герман Виноградов, Россия_Москва
"Проводы", Борис Мнухин, Россия_Москва
"Переход", Кристиан Фишер, Германия_Кельн
"Двое", Григорий Миляшкин, Россия_Астрахань
"Время вышло", Верика Ковалевская, Швейцария_Цурих
"Целеустремленность", Филипп Коршунов, Россия / Швеция_Гетеборг
"Там", Наталья Николаева, Россия_Санкт Петербург
"Угольный стержень", Пахом, Россия_Москва
"Диета", Владимир Шлоков, Россия_Екатеринбург
"Чурчхела", Александр Гаврилов, Россия_Москва
"Батон", Григорий Хишко, Россия_Москва
"Бирма", Ольга Макарова, Россия_Москва
"Зажигалка", Арсений Гончуков, Россия_Москва
"Души", Чиара Скарфо, Италия_Генуя
"Время развлечений", Алексей Андрианов, Россия_Москва
"Колебания курсов валют", Игорь Содазот, Россия_Москва
"Творец", Татьяна Бондарь, Россия_Москва
"Филипп любит тебя", Младен Божич, Хорватия_Лука
"Журавль и синица", Михаил Назаров, Россия_Москва
"Девушка-вертолет", Провмыза, Россия_Нижний Новгород
"Из Берлина", Ядранко Лопатич, Хорватия_Запрешич
"Короткий разговор с моей матерью", Франк Стассен, Нидерланды_Амстердам