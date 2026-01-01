Эфирные перебивки, интернет-мультики, пневматическая эротика, визуальная графомания, концептуальный арт-самопал в рамках самого эпатажного и шокирующего кинопоказа.

География фильмов в конкурсной программе как всегда впечатляющая, это прежде всего российские регионы (от Новосибирска до Смоленска) + обе столицы. Карта ESF пополнилась Азербайджаном и Швецией. Традиционно участвуют фильмы из Германии, Италии, Нидерландов, Хорватии, Швейцарии.

Главной особенностью фестиваля является ограничение длины картин, участвующих в программе. К участию принимаются все жанры и направления современной визуальной культуры. Продолжительность ленты не должна превышать одну минуту, а сам фильм обязан иметь формальные признаки «большого кино» — название, сюжет и финал. В конкурсную программу на этот раз вошли 24 видеофильма и 17 анимационных работ. Лаконичный формат работ позволил авторам художественно интерпретировать реалии жизни и одновременно быть созвучными своему времени. Общий настрой фильмов можно охарактеризовать как «Большие темы и частная жизнь».

ПРОГРАММА:

Анимация

"Есть блаженство в поцелуе", Мелани Байсвенгер, Германия_Штутгарт / Сингапур

"Берегите любовь", Светлана Бакушина, Россия_Новосибирск

"Большое сердце", Татьяна Мошкова, Россия_Санкт Петербург

"Чай для двоих", Крис Докин, Шри Ланка_Кэнди

"Младенец против горшка", Теодора Краля, Хорватия_Лука

"Длинная зима", Александр Зайцев, Россия_Омск

"Радиочай", Игорь Содазот, Россия_Москва

"Речь", Максим Ушаков, Россия_Москва

"Аллилуарий", группа Шапки, Беларусь_Минск

"Мусор", Марина Мошкова, Россия_Санкт Петербург

"Дом", Семен Ширяйкин, Игорь Татарников, Россия_Москва

"Последний хиппи", Михаил Шмаке, Германия_Берлин

"Складень", Михаил Максимов, Россия_Москва

"Мимо Цели», Денис Сычев, Россия_Москва

"Экстремальные времена", группа Цветафор, Россия_Москва

"Легенда о несбывшейся мечте", Камран Амирли, Азербайджан_Баку

Видео

«13%», Эдуард Кулемин, Россия_Смоленск

"Бойкот олимпиады", Даниил Зинченко, Россия_Москва

"Не вступайте в сомнительные связи", Светлана Бакушина, Россия_Новосибирск

"Пара", Александра Митлянская, Россия_Москва

"Аква Аэробика", Герман Виноградов, Россия_Москва

"Проводы", Борис Мнухин, Россия_Москва

"Переход", Кристиан Фишер, Германия_Кельн

"Двое", Григорий Миляшкин, Россия_Астрахань

"Время вышло", Верика Ковалевская, Швейцария_Цурих

"Целеустремленность", Филипп Коршунов, Россия / Швеция_Гетеборг

"Там", Наталья Николаева, Россия_Санкт Петербург

"Угольный стержень", Пахом, Россия_Москва

"Диета", Владимир Шлоков, Россия_Екатеринбург

"Чурчхела", Александр Гаврилов, Россия_Москва

"Батон", Григорий Хишко, Россия_Москва

"Бирма", Ольга Макарова, Россия_Москва

"Зажигалка", Арсений Гончуков, Россия_Москва

"Души", Чиара Скарфо, Италия_Генуя

"Время развлечений", Алексей Андрианов, Россия_Москва

"Колебания курсов валют", Игорь Содазот, Россия_Москва

"Творец", Татьяна Бондарь, Россия_Москва

"Филипп любит тебя", Младен Божич, Хорватия_Лука

"Журавль и синица", Михаил Назаров, Россия_Москва

"Девушка-вертолет", Провмыза, Россия_Нижний Новгород

"Из Берлина", Ядранко Лопатич, Хорватия_Запрешич

"Короткий разговор с моей матерью", Франк Стассен, Нидерланды_Амстердам